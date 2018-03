Le pétrole termine en hausse à New York, baisse sur la semaine

NEW YORK, 2 mars (Reuters) - Les cours du pétrole ont terminé en hausse vendredi sur le marché new-yorkais Nymex, tandis que Wall Street réduisait nettement ses pertes de la matinée, mais ils devraient accuser leur première baisse hebdomadaire en trois semaines.

La crainte que le projet de Donald Trump d'imposer d'importants droits de douane sur l'acier et l'aluminium ait un impact négatif sur la croissance mondiale, ainsi que la hausse des stocks de pétrole américains, ont pesé sur le marché.

Le contrat avril sur le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) a gagné 26 cents, soit 0,43%, à 61,25 dollars le baril.

Le Brent a pris de son côté 54 cents (+0,85%) à 64,37 dollars.

Sur l'ensemble de la semaine, le brut léger américain a perdu 3,7% et le Brent 4,5%, après deux semaines de hausse.

Le président américain Donald Trump a adopté vendredi une attitude de défi en déclarant que les guerres commerciales étaient saines et pouvaient être remportées après le tollé international et les turbulences boursières provoqués par son projet d'imposer des tarifs douaniers sur les importations d'acier et d'aluminium aux Etats-Unis.

Mercredi, l'Agence américaine d'information sur l'énergie (EIA) a annoncé que les stocks de pétrole brut avaient augmenté plus que prévu la semaine dernière aux Etats-Unis. (Jessica Resnick-Ault, Juliette Rouillon pour le service français)