Le pétrole termine en hausse à New York, le Venezuela inquiète

NEW YORK, 21 mai (Reuters) - Les cours du pétrole ont terminé en hausse lundi, près de leurs records de 2014, dans un contexte de tensions géopolitiques et alors que la guerre commerciale entre les Etats-Unis et la Chine a été déclarée "entre parenthèses".

Les craintes que les sanctions américaines contre l'Iran ne réduisent les exportations de brut du pays ont dopé les cours ces dernières semaines et le marché s'interroge désormais sur le risque de nouvelles sanctions à l'égard du Venezuela après la réélection de Nicolas Maduro.

Le contrat juin sur le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) a gagné 96 cents, soit 1,35%, à 72,24 dollars le baril.

Le Brent a fini pour sa part en hausse de 71 cents (+0,90%) à 79,22 dollars.

"Il semble que les replis ne soient que le résultat de prises de bénéfices et nous allons voir si les intervenants sont prêts à tirer à nouveau les cours à la hausse au-delà des 80 dollars", dit Gene McGillian (Tradition Energy). (Jessica Resnick-Ault, Juliette Rouillon pour le service français)