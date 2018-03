Le pétrole termine en hausse de plus de 3% à New York

NEW YORK, 9 mars (Reuters) - Les cours du pétrole ont terminé en hausse de plus de 3% vendredi sur le marché new-yorkais Nymex, interrompant une séquence de deux journées de baisse, portés par la perspective d'un rencontre, encore impensable il y a quelques mois, entre le président américain Donald Trump et son homologue nord-coréen Kim Jong-un.

Le contrat avril sur le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) a gagné 1,92 dollar, soit 3,19%, à 62,03 dollars le baril. Le Brent a pour sa part pris 1,88 dollar (+2,96%) à 65,49 dollars.

Sur l'ensemble de la semaine, les deux cours de référence de l'or noir ont respectivement pris 1,29% et 1,74%, refaisant une partie de leur chute la semaine précédente.

Dans la journée, Donald Trump s'est déclaré prêt à rencontrer Kim Jong-un d'ici au mois de mai en réponse à l'offre du leader nord-coréen d'organiser un sommet historique et inédit entre les Etats-Unis et la Corée du Nord.

L'or noir a également été soutenu par la bonne tenue de Wall Street - actions et pétrole évoluant souvent de pair - et par le fait que le nombre de puits en forés aux Etats-Unis a, selon le décompte du groupe de services pétroliers Baker Hughes, baissé pour la première fois en sept semaines. (Stephanie Kelly, Benoit Van Overstraeten pour le service français)