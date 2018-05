Le pétrole termine en hausse de plus de 3% à New York

NEW YORK, 9 mai (Reuters) - Les cours du pétrole ont terminé en hausse de plus de 3% mercredi, sur le marché new-yorkais Nymex, à leurs plus hauts niveaux en trois ans et demi, portés par l'annonce de la sortie des Etats-Unis de l'accord sur l'Iran, troisième producteur de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep).

Le contrat sur le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) a gagné 2,08 dollars, soit 3,01%, à 71,14 dollars le baril, au plus haut depuis novembre 2014.

Le Brent a pris de son côté 2,36 dollars, soit 3,15%, à 77,21 dollars, aussi à un pic depuis novembre 2014.

Le président américain, Donald Trump, a annoncé mardi que les Etats-Unis se retiraient de l'accord conclu à Vienne en juillet 2015 sur le programme nucléaire iranien, et allaient rétablir les sanctions américaines contre Téhéran, qui viseront notamment le secteur pétrolier iranien.

Les pays européens veulent sauver l'accord. (Stephanie Kelly, Juliette Rouillon pour le service français)