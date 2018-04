Le pétrole termine en hausse de près de 3% à New York

NEW YORK, 18 avril (Reuters) - Les cours du pétrole ont terminé en hausse de près de 3% mercredi sur le marché new-yorkais Nymex, portés par une baisse des stocks de pétrole brut et d'essence aux Etats-Unis et par des propos de sources disant que l'Arabie saoudite serait ravie de voir le baril atteindre les 100 dollars.

Le contrat mai sur le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) a gagné 1,95 dollar, soit 2,93%, à 68,47 dollars le baril. Au moment de la clôture du Nymex, le Brent prenait 1,87 dollar (+2,61%) à 73,45 dollars.

Selon l'Agence américaine d'information sur l'énergie (AIE), les stocks de brut ont reculé de 1,07 million de barils à 427,57 millions la semaine dernière et ceux d'essence de 2,97 millions de barils à 235,97 millions.

Les économistes attendaient en moyenne des baisses de respectivement de 1,4 million de barils et de 227.000 barils.

Selon trois sources du secteur, l'Arabie saoudite verrait volontiers les cours du pétrole atteindre 80 ou 100 dollars le baril, ce qui donne à penser que Ryad oeuvrera pour une prolongation de l'accord d'encadrement de la production de l'Opep même si ses objectifs initiaux sont en passe d'être atteints. (Jessica Resnick-Ault, Benoit Van Overstraeten pour le service français)