Le pétrole termine en légère hausse à New York

Les cours du pétrole ont terminé en légère hausse mercredi sur le marché new-yorkais Nymex, dans l'attente des prochaines statistiques hebdomadaires des réserves de brut américaines.

Une enquête Reuters laisse présager une contraction des stocks pour la neuvième semaine consécutive, ainsi qu'une diminution des réserves de distillats.

L'Institut américain du pétrole (API) doit publier sa statistique aujourd'hui, avec un jour de décalage car lundi était férié (Martin Luther King Day), et l'Administration américaine d'information sur l'énergie (EIA) jeudi donc.

Les cours ont monté de plus de 50% depuis juin 2017 à la faveur d'un encadrement de la production observé par l'Opep et d'autres producteurs depuis janvier 2017 et qui sera maintenu au moins cette année, cela coïncidant de surcroît avec une bonne demande et une solide croissance économique mondiale.

Mais la hausse de la production de brut des Etats-Unis exerce un frein sur la remontée des cours. Celle-ci devrait bientôt dépasser les 10 millions de barils par jour (bpj), venant concurrencer les grands producteurs que sont l'Arabie saoudite et la Russie.

Le contrat de février sur le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) a gagné 24 cents, soit 0,38%, à 63,97 dollars le baril.

L'échéance de mars sur le Brent de Mer du Nord a pris 23 cents (0,33%) à 69,38 dollars le baril.