Le pétrole termine en nette hausse à New York

NEW YORK, 10 avril (Reuters) - Les cours du pétrole ont terminé en forte hausse mardi sur le Nymex, les investisseurs espérant que le différend commercial entre Pékin et Washington sera aplani avant de dégénérer. Ils ont été encourés en cela par le président chinois Xi Jinping qui s'est engagé mardi à ouvrir davantage l'économie et d'abaisser dès cette année les droits de douane sur certains produits, notamment dans l'automobile, prenant le contre-pied des mesures protectionnistes annoncées par son homologue américain Donald Trump.

Le marché attend à présent les statistiques des stocks hebdomadaires de l'Institut américain du pétrole (API) ce mardi et de l'Administration américaine d'information sur l'énergie (EIA) le lendemain.

Le contrat de mai e brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) a gagné 2,09 dollars, soit 3,30%, à 65,51 dollars le baril.

L'échéance de jun sur le Brent de Mer du Nord a pris 2,39 dollars (3,48%) à 71,04 dollars le baril.