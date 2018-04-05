Petroleo Brasileiro Petrobras : Vallourec signe de nouveaux contrats de long terme avec Petrobras

5 avril (Reuters) - Vallourec annonce jeudi :
* VALLOUREC RENOUVELLE ET RENFORCE SA COLLABORATION AVEC
PETROBRAS
EN SIGNANT DE NOUVEAUX CONTRATS DE LONG TERME
* DANS LE CADRE DE CES CONTRATS DE TROIS ANS, VALLOUREC VA
FOURNIR
À PETROBRAS DES TUBES OCTG SANS SOUDURE PREMIUM, ASSOCIANT DES
NUANCES D'ACIER PREMIUM ET DES CONNEXIONS À LA POINTE DES
DERNIÈRES TECHNOLOGIES, AINSI QUE DES SERVICES SPÉCIALISÉS.
* LES PRODUITS ET SERVICES ASSOCIÉS SERONT UTILISÉS PAR
PETROBRAS
SUR SES PUITS OFFSHORE D'EXPLORATION ET DE PRODUCTION DE PÉTROLE
ET DE GAZ, SITUÉS DANS LES IMPORTANTS RÉSERVOIRS DU BASSIN
PRÉSALIFÈRE. L'EXPLOITATION EN MILIEU PRÉ-SALIFÈRE REPRÉSENTE
DÉJÀ PLUS DE 50% DE LA PRODUCTION TOTALE DE PETROBRAS.
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(Rédaction de Paris)