Petroleo Brasileiro Petrobras : Vallourec signe de nouveaux contrats de long terme avec Petrobras

5 avril (Reuters) - Vallourec annonce jeudi :

* VALLOUREC RENOUVELLE ET RENFORCE SA COLLABORATION AVEC PETROBRAS EN SIGNANT DE NOUVEAUX CONTRATS DE LONG TERME

* DANS LE CADRE DE CES CONTRATS DE TROIS ANS, VALLOUREC VA FOURNIR À PETROBRAS DES TUBES OCTG SANS SOUDURE PREMIUM, ASSOCIANT DES NUANCES D'ACIER PREMIUM ET DES CONNEXIONS À LA POINTE DES DERNIÈRES TECHNOLOGIES, AINSI QUE DES SERVICES SPÉCIALISÉS.

* LES PRODUITS ET SERVICES ASSOCIÉS SERONT UTILISÉS PAR PETROBRAS SUR SES PUITS OFFSHORE D'EXPLORATION ET DE PRODUCTION DE PÉTROLE ET DE GAZ, SITUÉS DANS LES IMPORTANTS RÉSERVOIRS DU BASSIN PRÉSALIFÈRE. L'EXPLOITATION EN MILIEU PRÉ-SALIFÈRE REPRÉSENTE DÉJÀ PLUS DE 50% DE LA PRODUCTION TOTALE DE PETROBRAS.

(Rédaction de Paris)

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv VALLOUREC 6.14% 4.46 -16.54%