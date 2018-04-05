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Petroleo Brasileiro Petrobras : Vallourec signe de nouveaux contrats de long terme avec Petrobras

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05/04/2018 | 20:04

5 avril (Reuters) - Vallourec annonce jeudi :

* VALLOUREC RENOUVELLE ET RENFORCE SA COLLABORATION AVEC PETROBRAS EN SIGNANT DE NOUVEAUX CONTRATS DE LONG TERME

* DANS LE CADRE DE CES CONTRATS DE TROIS ANS, VALLOUREC VA FOURNIR À PETROBRAS DES TUBES OCTG SANS SOUDURE PREMIUM, ASSOCIANT DES NUANCES D'ACIER PREMIUM ET DES CONNEXIONS À LA POINTE DES DERNIÈRES TECHNOLOGIES, AINSI QUE DES SERVICES SPÉCIALISÉS.

* LES PRODUITS ET SERVICES ASSOCIÉS SERONT UTILISÉS PAR PETROBRAS SUR SES PUITS OFFSHORE D'EXPLORATION ET DE PRODUCTION DE PÉTROLE ET DE GAZ, SITUÉS DANS LES IMPORTANTS RÉSERVOIRS DU BASSIN PRÉSALIFÈRE. L'EXPLOITATION EN MILIEU PRÉ-SALIFÈRE REPRÉSENTE DÉJÀ PLUS DE 50% DE LA PRODUCTION TOTALE DE PETROBRAS. Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur

(Rédaction de Paris)

Valeurs citées dans l'article
Varia.DernierVar. 1janv
VALLOUREC 6.14%4.46 Cours en temps réel.-16.54%
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Dette 2018 280 Mrd
Rendement 2018 3,65%
PER 2018 9,55
PER 2019 9,23
VE / CA 2018 1,76x
VE / CA 2019 1,55x
Capitalisation 294 Mrd
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