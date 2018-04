Citroën : croissance de 4,8% au 1er trimestre

03/04/2018 | 13:38

La marque enregistre plus de 75 000 immatriculations (VP+VUL) au 1er trimestre, avec une croissance supérieure à celle du marché (+4,8% sur un marché à +3,2%). La part de marché atteint 11,2%.



Citroën a enregistré plus de 55 200 immatriculations sur le marché des Voitures Particulières (VP) au 1er trimestre. Le volume est en croissance par rapport au 1er trimestre 2017.



Le groupe profite du succès de Nouvelle Citroën C3 qui, avec plus de 20 800 immatriculations depuis le début de l'année, affiche une croissance de 25,1%. Le véhicule se positionne 4ème voiture la plus vendue en France.

Le Nouveau SUV C3 Aircross lancé en octobre 2017 confirme sa place de 2ème meilleure vente VP de Citroën avec près de 10 000 immatriculations au 1er trimestre.



Ces deux modèles représentent plus de 55% des immatriculations VP de Citroën depuis le début de l'année.



Du côté des Véhicules Utilitaires Légers (VUL), Citroën a enregistré 20 000 immatriculations au 1er trimestre, soit une croissance de 19,7%, très largement supérieure à celle du marché (+5,6%).



