Citroën : près de 17 300 immatriculations en Janvier

01/02/2018 | 15:41

Citroën a enregistré près de 17 300 immatriculations en janvier 2018 sur le marché des Voitures Particulières (VP). La marque enregistre une progression de 2,7% par rapport à janvier 2017, supérieure à celle du marché (+2,5%).



Cette performance est notamment portée par le succès de Nouvelle Citroën C3 avec près de 6 400 immatriculations sur le mois, en croissance de 37,2%. Le modèle franchit la barre des 4% de part de marché VP en France, soit 0,9 point de plus que sur l'ensemble de l'année 2017.



Le Nouveau SUV C3 Aircross lancé en octobre 2017, enregistre plus de 3 300 immatriculations en janvier. Il confirme sa place de 2ème meilleure vente VP de Citroën.



A eux deux, ces modèles représentent 56% des immatriculations VP de Citroën en France. A noter également les bonnes performances de la citadine C1 (+23,1%) et du Grand C4 Picasso (+8,7%).



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.