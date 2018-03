PSA : 1er service d'autopartage électrique à Lisbonne

19/03/2018 | 14:05

Le service d'autopartage emov sera opérationnel dans la capitale portugaise dès le mois d'avril. emov proposera l'accès à une flotte de 150 véhicules électriques Citroën C-Zero. Il s'agit du premier service d'autopartage doté d'une flotte entièrement électrique à Lisbonne.



emov compte déjà plus de 160 000 clients à Madrid depuis son lancement en décembre 2016 avec une flotte de 600 véhicules électriques Citroën C-Zero.



' Nous sommes parvenus à développer avec succès le service emov à Madrid en un peu plus d'un an. Nous avons toujours eu l'ambition d'étendre notre projet à d'autres villes, tant au niveau national qu'international ', a déclaré Fernando Izquierdo, Directeur Général d'emov.



' Aujourd'hui, nous concentrons nos efforts sur le lancement à Lisbonne, mais nous n'excluons pas de proposer le service dans une autre grande ville espagnole, avant la fin de l'année. '



