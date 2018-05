PSA : Bernstein réaffirme son opinion 'Surperformance'

08/05/2018 | 17:25

Le rachat d'Opel par le groupe PSA est 'de plus en plus convaincant', selon Bernstein.



Dans une note diffusée ce mardi, l'analyste estime en effet que, si beaucoup d'investisseurs pensent cyniquement que l'opération financière réalisée à l'été 2017 n'est rien de moins qu'un 'mauvais deal au mauvais moment', Opel 'peut, et sera, redressé, plus vite que prévu'.



Bernstein affiche sa confiance quant au savoir-faire de PSA pour réduire les coûts et améliorer les flux de trésorerie ainsi que la politique de prix d'Opel.



'PSA a une idée claire de ce qu'il faut faire', estime Bernstein, qui maintient son opinion Surperformance et son objectif de cours à 24 euros.





