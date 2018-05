PSA : Bernstein réaffirme son opinion Surperformance, croit au redressement d'Opel

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Bernstein a maintenu une opinion positive sur PSA, assortie d'un objectif de cours inchangé de 24 euros. Le bureau d'études se dit "de plus en plus convaincu" que le constructeur automobile français va réussir à redresser Opel, et ce plus rapidement que prévu. Que ce soit sur la réduction des coûts, l'amélioration de la génération de cash ou la discipline sur les prix, PSA a une idée claire de ce qu'il faut faire, salue l'analyste. Bernstein estime qu'Opel-Vauxhall sera rentable dès le premier semestre et que la marque arrêtera de "brûler" son cash dès l'année prochaine."Si notre scénario se vérifie, la perception du rachat d'Opel va être modifiée et PSA va en sortir renforcé", assure Bernstein.