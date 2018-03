PSA Group : plan de départs volontaires chez Opel

28/03/2018 | 09:25

PSA Group, le constructeur automobile hexagonal, a annoncé hier le lancement d'un plan de départs volontaires au sein de sa filiale allemande récemment acquise Opel.



'Une indemnité de départ attrayante sera proposée aux salariés d'Opel de toutes les régions d'Allemagne', à la suite des mesures de retraite et de préretraite mises en place depuis décembre, indique un communiqué.



Le directeur général d'Opel, Michael Lohscheller, estime que la compétitivité du groupe allemand en sortira améliorée. Il rappelle que ce plan de départs volontaires s'inscrit dans le programme stratégique 'Pace !' et vise à éviter les licenciements 'secs' et les fermetures d'usines.





Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.