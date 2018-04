PSA : Invest Securities toujours à la vente

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Invest Securities maintient son opinion Vente sur le titre PSA, assortie d’un objectif de cours de 17,20 euros, indiquant que, suite à la publication de premier trimestre, il reste en attente de précisions sur Opel et sur la situation en Chine, le groupe suggérant qu’il faudra attendre la publication du 1er semestre 2018 pour avoir plus d’informations. Ceci étant, la publication du 1er trimestre confirme un début d’exercice favorable en termes de volumes et de chiffre d’affaires sur le périmètre PCD, c’est-à-dire hors Opel, note le bureau d’études.La croissance publiée des activités automobiles de PCD ressort ainsi à 13,3% sur ce trimestre et le chiffre d'affaires consolidé (avec Opel et Faurecia) est de 18,182 milliards d'euros (+42,1%), c'est-à-dire très proche des attentes.