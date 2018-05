PSA : accélère sa transition vers les véhicules électrifiés

07/05/2018 | 16:07

Le Groupe PSA annonce avoir choisit la technologie Punch Powertrain pour ses futures transmissions électriques. Les deux entreprises sont en discussion pour implanter la production sur l'un des sites du Groupe PSA et étendre leur partenariat.



Le Groupe PSA a entrepris d'accélérer sa transition vers les véhicules électrifiés (Hybrides et électriques) avec l'objectif de développer une offre électrifiée pour 100 % de ses gammes d'ici à 2025.



Punch Powertrain a été sélectionné pour fournir la toute dernière génération de e-DCT brevetée d'ici à 2022, dans le cadre du plan d'électrification de Groupe PSA.



Cette boîte à double embrayage électrifiée - hybrid DT2 - avec moteur 48V équipera les modèles de type MHEV (Mild Hybrid Electric Vehicles).



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.