PSA : contrat avec le groupe danois Universal Robots

21/03/2018 | 14:14

Fabricant danois de robots légers et pionnier du secteur de la robotique collaborative au niveau mondial, Universal Robots a été choisi par le Groupe PSA pour intégrer la chaine d'assemblage de l'usine de Sochaux (Doubs) produisant les modèles Peugeot 3008, a-t-on appris via un communiqué diffusé ce mercredi.



Afin d'améliorer la performance économique des usines et l'ergonomie des postes de travail, le constructeur automobile a intégré le bras robotisé UR10 pour des opérations de vissage complexe. Le robot a pour tâche de visser le bas des ailes du véhicule, sans pour autant gêner les opérateurs autour de lui qui travaillent à d'autres opérations de vissage.



Ce contrat avec Universal Robots s'inscrit dans le cadre du projet 'Usine Excellente du futur' du Group PSA, qui a pour but de moderniser ses outils de production, de compacter les sites et de diminuer le prix de revient des véhicules.



Le constructeur s'est déclaré satisfait des résultats obtenus par l'UR10. La mise en oeuvre s'est avérée très rapide et a pris 8 mois, du début des études à l'entrée sur le poste de travail. La mise en place sur site a, quant à elle, été effectuée en un seul mois. Au vu des résultats observés, le Groupe PSA a commencé à déployer le robot UR10 sur d'autres de ses sites à Poissy (Yvelines), Rennes (Ille-et-Vilaine), Vigo (Espagne) et Trnava (Slovaquie).





