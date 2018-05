PSA : des changements au sein du comité exécutif

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

PSA vient d’annoncer plusieurs changements au sein du comité exécutif, destinés à poursuivre le développement du plan stratégique Push to Pass, le plan PACE ! d’Opel/Vauxhall, et accélérer le développement du groupe. Ainsi, Yannick Bézard est nommé directeur de la région Eurasie. Il remplacera Christophe Bergerand le 1er juillet et sera rattaché à Carlos Tavares, président du directoire.Par ailleurs, Michelle Wen est nommée directrice du département achats et qualité fournisseurs du groupe PSA et rejoint le comité exécutif du groupe. Dans cette nouvelle mission, qui débutera le 1er juin, elle sera basée à Rueil-Malmaison, couvrira le périmètre total du groupe et sera en charge, plus particulièrement d'accroitre l'efficience et le purchasing power du groupe. Elle remplacera Yannick Bézard et sera rattachée à Carlos Tavares.Enfin, Christophe Bergerand rejoint Opel pour une mission stratégique en support du développement commercial des marques Opel et Vauxhall. Il apportera son expertise pour soutenir les ambitions commerciales d'Opel et Vauxhall, à partir du 1er juillet. Il sera rattaché à Peter Küspert, directeur ventes et marketing d'Opel.