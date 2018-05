PSA : la joint-venture Nidec-PSA Emotors lance la conception de ses futurs moteurs électriques

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Nidec et PSA viennent d’entériner la création de la joint-venture « Nidec-PSA emotors » dédiée à la conception, au développement, à la fabrication et à la vente de moteurs de traction électriques. Les deux groupes investiront 220 millions d'euros dans la mise en place de cette joint-venture. Cet investissement soutient l’offensive du groupe PSA vers l’électrification, qui proposera une version électrifiée de tous les modèles de ses marques d'ici 2025.Quarante ingénieurs ont déjà été recrutés et ont rejoint le siège de la joint-venture à Carrières-sous-Poissy, près de Paris. À la fin de l'été, une trentaine d'ingénieurs supplémentaires devraient rejoindre ce site sur une zone de R&D dédiée. Ils vont concevoir de nouveaux moteurs de traction électriques qui seront produits à l'usine de Trémery, en Moselle, pour être ensuite intégrés dans des véhicules mild-hybrides (MHEV), hybrides rechargeables (PHEV) et des véhicules électriques (EV).