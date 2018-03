PSA : le réseau Euro Repar Car Service passe par la Turquie

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

PSA annonce l'ouverture des premiers ateliers de son enseigne Euro Repar Car Service, spécialisée dans l’entretien et la réparation automobile multimarque, en Turquie. Ce réseau compte aujourd’hui plus de 3 000 garages dans le monde, dont plus de 1 400 en France et 300 en Allemagne. Il se déploie rapidement à l’international, notamment dans la région Moyen-Orient Afrique, par exemple en Tunisie ou plus récemment, en Algérie. L'objectif est de dépasser 10 000 garages d'ici 2021."Euro Repar Car Service est un atout majeur de notre offensive après-vente multimarque, qui passe par la conquête de nouveaux clients possesseurs de véhicules de toutes marques et de tous âges. Cette offensive joue un rôle fondamental dans le plan stratégique mondial “Push to Pass” du Groupe PSA, qui vise un élargissement de notre base clients", commente Christophe Musy, Directeur de PSA Aftermarket.Le déploiement d'Euro Repar Car Service en Turquie favorisera également la commercialisation en Turquie de la gamme de pièces multimarques Eurorepar et son adaptation au marché turc.