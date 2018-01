Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

PSA annonce que l’accord concernant le futur du site de Saragosse, situé dans le nord-est de l'Espagne, vient d’être approuvé par les salariés. L’accord couvre la période 2018-2022. Le constructeur automobile indique que ce dernier s’inscrit dans la logique de son plan « PACE ! » visant au retour à la profitabilité de sa filiale Opel d’ici 2020. Dans ses grandes lignes, l’accord de Saragosse prévoit des modérations salariales, une augmentation du temps de travail et la mise en place d’une part variable de rémunération liée à des indicateurs financiers de performance.En 2017, le site espagnol de Saragosse comptait 5 389 employés et a produit 382 425 véhicules : Opel Corsa (196,424 unités), Opel Mokka X (68,172), Opel Crossland X (62,885 depuis avril), Citroën C3 Aircross (37,034 depuis août) et Opel Meriva (17,919 jusqu'à mars).