PSA: record de ventes de véhicules utilitaires légers en Amérique Latine

Le groupe PSA a battu son record de ventes en 2017 en Amérique Latine, sur le marché des véhicules utilitaires légers (VUL), avec 44 000 unités écoulées. Cela représente une hausse de 13% par rapport à 2016. Les lancements 2017 ont soutenu ces résultats : le Citroën Jumpy et le Peugeot Expert, assemblés en Uruguay en partenariat avec Nordex et lancés au Brésil et en Argentine au deuxième semestre.Le groupe a également pu compter sur le lancement en Argentine des nouveaux Jumper et Boxer, fabriqués en Europe, ainsi que sur la performance de Peugeot Partner au Brésil, dont les volumes ont été multipliés par trois par rapport à 2016.Compte tenu de ces performances, PSA anticipe une nouvelle croissance de ses ventes de véhicules utilitaires légers dans la région en 2018."Nous visons une croissance de plus de 20% par rapport à 2017", a indiqué Frédéric Chapuis, le Vice-Président "VUL" du groupe PSA en Amérique Latine.