PARIS (Agefi-Dow Jones)--Fitch Ratings a relevé la perspective attachée à la note de crédit "BB+" du Groupe PSA (UG.FR) de "stable" à "positive", en raison de l'amélioration régulière du bilan au cours des trois dernières années et des résultats meilleurs qu'attendus de l'exercice 2017.

Dans un communiqué, l'agence de notation note qu'en dépit de l'intégration d'Opel, déficitaire à ce stade, le constructeur automobile français a fait mieux que prévu l'an dernier, et qu'il devrait conserver à moyen terme des ratios financiers dignes d'une notation de catégorie investissement, comparables notamment à ceux de Renault, aujourd'hui noté "BBB".

Toutefois, le profil d'activité de PSA demeure moins solide que ses pairs qui se trouvent déjà en catégorie investissement, vu sa dépendance à l'Europe et les difficultés rencontrées en Chine. L'agence de notation reconnaît qu'il faudra plusieurs années pour remédier à ces difficultés, bien que le groupe ait commencé à prendre des initiatives en ce sens.

"Nous estimons que PSA a fondamentalement amélioré sa structure de coûts et se trouve maintenant mieux placé pour affronter le prochain ralentissement cyclique sur ses principaux marchés européens", indique Fitch. "En outre, PSA affiche un historique robuste en matière de restructuration et d'amélioration des résultats et nous nous attendons à ce que le groupe fasse d'Opel une entité à nouveau rentable d'ici deux à trois années."

-Guillaume Bayre, Agefi-Dow Jones; 01 41 27 47 93; gbayre@agefi.fr ed: VLV