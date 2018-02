Peugeot : Free2Move atteint les 600.000 utilisateurs

07/02/2018 | 16:01

Peugeot annonce qu'un an après son lancement, son application Free2Move - qui permet d'identifier différents services de mobilité à proximité pour disposer d'un véhicule en partage - compte 600.000 utilisateurs dans le monde.



Cette plateforme de services de mobilité regroupe les services d'une trentaine d'opérateurs mondiaux disponibles aux Etats-Unis et dans neuf pays européens : France, Allemagne, Espagne, Italie, Royaume-Uni, Suède, Autriche, et plus récemment Belgique et Portugal.



'Ce n'est que le début car nous poursuivons le déploiement de nouveaux services en Europe et aux Etats-Unis après Seattle en octobre dernier', précise Brigitte Courtehoux, directrice des services de mobilité et de connectivité.



