Peugeot : La valeur du jour à Paris PSA a mis du lion dans son moteur en 2017

PSA fait la course en tête ce matin au sein du CAC 40, avec un gain de 5,51% à 19,64 euros. Tout comme son grand rival Renault, le constructeur automobile a en effet aligné les records en 2017, en termes de volume de ventes, de chiffre d’affaires ou encore de résultat net. Des performances globalement supérieures aux attentes des analystes et visiblement moins impactées que prévu par l’intégration d’Opell-Vauxhall, l’ancienne division européenne de General Motors.Dans le détail, le bénéfice net consolidé du groupe PSA a progressé de 11,5% en 2017, à 2,36 milliards d'euros, dépassant le consensus (1,99 milliard). Idem pour le bénéfice opérationnel courant qui bondit de 23,4% à 3,99 milliards d'euros, là où le consensus prévoyait 3,46 milliards. Ainsi, la marge opérationnelle courante du groupe hors Opel-Vauxhall ressort à 7,1% contre 6% en 2016 et la marge opérationnelle courante du groupe avec Opel-Vauxhall est de 6,1%.Pour sa part, le chiffre d'affaires de PSA s'établit à 65,21 milliards d'euros en 2017, en hausse de 20,7%, surclassant les anticipations du marché, qui s'établissaient à 62,1 milliards. Le volume de ventes s'élève, quant à lui, à 3,63 millions de véhicules (+15,4%)." Les excellents résultats de Peugeot Citroën DS, en progression pour la quatrième année consécutive, démontrent la capacité du groupe PSA à générer une croissance rentable et pérenne ", s'est félicité Carlos Tavares, le Président du Directoire du groupe PSA.Le constructeur automobile s'est également voulu rassurant sur le redressement d'Opel-Vauxhall, indiquant qu'il donnait ses premiers résultats concrets.Concernant ses perspectives, PSA a réitéré les objectifs du plan " Push to pass " hors Opel, soit une marge d'Ebita supérieure à 4,5% sur 2016-2018 et une cible de 6% en 2021. La croissance moyenne annuelle du chiffre d'affaires est vue à +10% entre 2015 et 2018. Le tout, dans un marché automobile mondial 2018 que PSA attend stable en Europe, en hausse de 4% en Amérique latine, de 10% en Russie et de 2% en Chine.