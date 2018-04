Peugeot : Opel Vauxhall Finance démarre ses activités en Espagne

• Opel Vauxhall Finance démarre ses activités en Espagne.

• Avec le soutien de Banque PSA Finance et de BNP Paribas Personal Finance, OVF proposera à la clientèle espagnole des produits de financement automobile compétitifs.

• L'entrée sur le marché fait partie du Plan stratégique d'OVF pour une croissance durable.

• L'objectif est d'étendre l'empreinte géographique à 90 % des marchés européens d'Opel/Vauxhall

Rüsselsheim. Depuis le 1er avril, Opel Vauxhall Finance, l'organisation financière automobile d'Opel et de Vauxhall, démarre ses activités en Espagne. Soutenue par ses partenaires et actionnaires expérimentés, Banque PSA Finance et BNP Paribas Personal Finance, OVF proposera des produits de financement automobile compétitifs et innovants, ainsi que des solutions de mobilité aux clients espagnols afin de contribuer à la performance d'Opel sur le marché.

L'entrée sur le marché espagnol a été annoncée en février lorsque OVF a lancé son plan stratégique pour une croissance rentable et durable. L'organisation vise à financer un véhicule Opel sur trois en Europe d'ici 2020 et à étendre son empreinte géographique à 90 % des marchés européens d'Opel/Vauxhall à long terme.

'Entrer sur le marché espagnol est une étape importante pour nous', a déclaré Alexandre Sorel, CEO d'Opel Vauxhall Finance. 'En tant qu'organisation financière captive d'Opel, nous pouvons soutenir de manière substantielle les plans de croissance d'Opel dans le pays'.

Pascal Brasseur, Deputy CEO d'Opel Vauxhall Finance a déclaré : 'Des solutions de financement attractives sont un élément stratégique important pour soutenir et développer la marque Opel en Espagne, et nous sommes pleinement engagés à répondre aux besoins de mobilité de nos clients espagnols. »

L'Espagne est un marché clé pour Opel et l'un des marchés automobiles les plus dynamiques d'Europe. En 2017, les immatriculations de voitures neuves ont augmenté de 7,7 % par rapport à 2016. Opel occupe la cinquième place dans le classement espagnol des ventes - avec 6,59 % du marché et 94 609 véhicules immatriculés.

Commercialisés sous la marque Opel Financial Services, OVF proposera à ses clients espagnols ses produits financiers classiques à des taux très compétitifs, ainsi que des produits d'assurance-crédit, des solutions de pertes totales et des programmes de maintenance et de garantie. En outre, l'organisation introduit de nouveaux services, par exemple le plan FlexiOpel, qui est un produit ballon et le vaisseau amiral fer de lance de l'entité espagnole.