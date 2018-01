Peugeot : PSA choisit Atlanta pour son siège nord-américain

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

PSA marque une nouvelle étape dans son entrée progressive sur le marché nord-américain. Le constructeur automobile a choisi Atlanta (Géorgie) pour établir son siège outre-Atlantique. Le siège sera opérationnel en février 2018. Une équipe est déjà effective pour élaborer la stratégie et veiller à sa mise en place. Des personnes qualifiées rejoindront l'effectif par la suite à mesure que le groupe se développe." La décision de s'installer à Atlanta est le résultat de plusieurs mois de recherche à l'échelle nationale pour trouver le meilleur équilibre entre environnement économique, compétences et qualité de vie ", explique PSA, dans son communiqué.En avril 2016, PSA avait annoncé son retour sur le marché américain avec un projet en 3 étapes comme énoncé dans le plan stratégique Push to Pass : la mise en place de services de mobilité, puis des services de mobilité avec des véhicules du groupe et enfin la commercialisation de ses véhicules.La première étape a été initiée avec la plateforme agrégative Free2Move en Octobre 2017 à Seattle et qui sera prochainement déployée dans d'autres villes américaines. Cette application permet aux utilisateurs de choisir parmi une gamme de services de mobilité pour disposer d'une voiture, d'un scooter ou d'un vélo en partage.