Peugeot : PSA choisit Valenciennes pour ses nouvelles boîtes automatiques

"Afin d'accélérer son développement et d'améliorer sa compétitivité en Europe, le groupe a décidé d'accroître l'agilité de l'outil industriel en produisant les composants le plus près possible des sites de production de véhicules", a indiqué PSA dans un communiqué.

Il a ainsi confirmé qu'il produirait son moteur essence coeur de gamme trois cylindres turbo à Tychy, en Pologne, comme il l'avait indiqué au salon de l'automobile de Genève, et a annoncé qu'il le fabriquerait aussi en Hongrie, à Szentgotthard.

Ces deux sites d'Opel viennent s'ajouter aux usines françaises de moteurs de Douvrin (Nord) et de Trémery (Moselle).

PSA a également confirmé qu'il produirait en France, à Valenciennes, des boîtes de vitesse automatiques de dernière génération, sous licence Aisin, alors qu'il les achetait jusqu'ici à l'équipementier japonais.

Des sources proches du dossier avait mentionné à Reuters ce projet dès l'automne dernier, mais selon elles le groupe hésitait alors entre deux sites de production en France.

"(Le) partenariat stratégique avec Aisin atteindra son plein potentiel d'ici 2020", a ajouté PSA, précisant que le composant était jusqu'à présent importé du Japon et de Chine.

