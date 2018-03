Peugeot : PSA crée une coentreprise de leasing en Chine avec DongFeng

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

DongFeng Motor Group (DFG), Banque PSA Finance et DongFeng Peugeot Citroën Automobiles (DPCA) ont signé un accord visant à créer une coentreprise de leasing financier, afin d’offrir notamment des solutions de locations longue durée, avec ou sans option d’achat, à leurs clients chinois. La nouvelle société de leasing sera immatriculée à Wuhan, située dans la province d’Hubei, à l’Est de la Chine.DPCA en sera l'actionnaire principal et détiendra 50% des parts. DFG et BPF (au travers de PSA Finance Nederland B.V.) détiendront respectivement 25% des parts. Cette nouvelle société de leasing, captive de DPCA, offrira ses solutions aux clients des marques Peugeot et Citroën notamment, tout en incluant la marque DS Automobiles.