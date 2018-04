Peugeot : PSA crée une division opérationnelle pour les véhicules à faibles émissions

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le constructeur automobile PSA (UG.FR) a annoncé jeudi la création d'une division opérationnelle dédiée aux véhicules à faibles émissions afin de répondre à son objectif de création d'une offre électrifiée sur l'ensemble de sa gamme d'ici à 2025.

Cette unité, créée le 1er avril avec à sa tête Alexandre Guignard, a un champ d'action mondial et doit "définir et déployer la stratégie véhicules électrifiés du groupe, déployer l'offre produits et les services associés", a précisé PSA dans un communiqué.

