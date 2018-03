Peugeot : PSA est distingué par Oekom Research

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

PSA a été distingué par Oekom Research, agence allemande de notation extra-financière, dans son classement international des entreprises les plus responsables. Ainsi, le Groupe PSA est leader du secteur automobile, pour la troisième année consécutive, ex-aequo avec l’allemand BMW et l’américain Tesla. Le groupe français conserve également le statut "Prime" (statut d’excellence), déterminant dans les décisions d'investissement.La performance RSE (Responsabilité Sociétale de l'Entreprise) est évaluée par Oekom au regard d'une centaine d'indicateurs environnementaux et sociaux, spécifiquement pondérés pour chaque secteur d'activité.PSA s'est particulièrement distingué sur les thématiques que sont la consommation de carburant des véhicules, les analyses de cycle de vie des produits, le management de la chaîne d'approvisionnement selon des standards sociaux et environnementaux et, enfin, le développement de motorisations alternatives et de solutions de mobilité.