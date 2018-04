Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

PSA s’associe au CNRS, Inria et l’université PSL avec pour objectif de devenir une référence de l’Intelligence artificielle. Il rejoint ainsi Amazon, Criteo, Facebook, Faurecia, Google, Microsoft, Naver Labs, Nokia Bell Labs, Suez et Valeo. PSA, membre fondateur de PRAIRIE (PaRis Artificial Intelligence Research InstitutE), est le premier constructeur automobile à intégrer l’institut et compte participer activement aux initiatives qui y seront développées.L'objectif de l'institut est de fédérer des leaders scientifiques et industriels de l'Intelligence Artificielle pour devenir un leader mondial domaine de l'IA. Ainsi, PSA s'adossera à cet écosystème pour développer ses futures solutions de mobilité.