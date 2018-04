Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Alain Raposo a été nommé directeur des développements des chaînes de traction et châssis pour le groupe PSA, depuis le 1er avril dernier. Il sera rattaché à Gilles Le Borgne, Directeur de la qualité et de l’ingénierie et membre du Comité exécutif. Alain Raposo occupait la fonction de Directeur des programmes Véhicules électriques du groupe PSA depuis juillet 2017.