Peugeot : PSA nomme un nouveau directeur des opérations « Monozukuri »

PSA vient d’annoncer que Christian Chapelle est devenu Directeur des opérations « Monozukuri » de la région Moyen Orient Afrique, depuis le 1er avril dernier. Le Monozukuri est un terme japonais qui désigne une méthode d’optimisation des coûts sur l’ensemble de la chaine de création de valeur (R&D produit et process, sourcing, production, supply chain). La mission de David Chapelle sera de permettre à la région de disposer des produits automobiles, du sourcing, des moyens industriels et des flux logistiques cohérents avec les objectifs du plan stratégique "Push to Pass".Il sera rattaché à Jean Christophe Quémard, Directeur de la Direction Moyen Orient Afrique et membre du Directoire.