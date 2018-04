Peugeot : PSA nomme une nouvelle directrice ASEAN

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

PSA annonce la nomination de Laurence Noël en tant que directrice ASEAN et directrice générale de la joint-venture NAM en Malaisie, à compter d’aujourd’hui. Elle sera rattachée à Carlos Gomes, directeur de la région Chine-Asie du Sud-Est. Dans cette nouvelle mission, basée à Kuala Lumpur, elle aura en particulier la responsabilité de l’accélération du développement commercial et industriel du groupe dans la région Asie du Sud Est, conformément à l’objectif annoncé en avril 2016 dans le cadre du plan Push to Pass.