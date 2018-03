Peugeot : PSA optimise son dispositif industriel en Europe

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

PSA vient de faire part d’un ensemble de mesures visant à optimiser son dispositif industriel en Europe. De manière générale, il s’agit de produire les composants le plus près possible des sites de production de véhicules, mais également d’ajuster les capacités de production de moteurs, dans la mesure où les modèles Opel/Vauxhall sont progressivement fabriqués sur des plateformes de PSA et embarquent des moteurs et technologies du groupe.En conséquence, PSA a décidé l'accroissement de sa production de moteurs essence 3 cylindres Turbo PureTech au plus près des sites de production de véhicules. En complément d'un doublement de la capacité de production en France, par rapport à 2016, déjà en cours sur les sites de Douvrin et de Trémery, les moteurs essence PureTech seront aussi produits à Tychy (Pologne) et Szentgotthárd (Hongrie), à partir de 2019.Par ailleurs, le constructeur automobile vise l'augmentation à partir de 2019 de la production de boites de vitesses, avec la fabrication sous licence d'une boite de vitesses automatique à Valenciennes (France), grâce à un partenariat stratégique avec AISIN, qui atteindra son plein potentiel d'ici 2020. Jusqu'à présent, ce composant était importé du Japon et de Chine. Le groupe investira aussi pour produire davantage de boîte de vitesses mécanique "ML" à Metz (France) et "MB6" à Aspern (Autriche), notamment pour équiper ses véhicules haut de gamme et utilitaires et servir les besoins croissants liés à la production de véhicules Opel/Vauxhall.Enfin, PSA annonce la préparation de l'usine Trémery (France) à la production de moteurs électriques en France à partir de 2019, avant une accélération à partir de 2021, grâce à une joint-venture avec Nidec. Cette production servira la montée en puissance de l'électrification puisque 100% de la gamme de véhicules du groupe présentera une offre électrifiée à horizon 2025.