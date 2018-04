Peugeot : PSA répond à certaines spéculations

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Carlos Tavares, Président du Directoire du Groupe PSA, et Michael Lohscheller, PDG d'Opel, ont tenu un échange avec les Ministres Allemands, Peter Altmaier, Ministre Fédéral de l'Économie et de l'Énergie, et Hubertus Heil, Ministre Fédéral du Travail et des Affaires Sociales, a annoncé le constructeur automobile. Ce dernier explique que le dialogue s’est avéré ouvert et constructif, exprimant le désir partagé de garantir un avenir pérenne à Opel, soutenu par l'exécution du plan redressement PACE!À la lumière des spéculations qui circulent actuellement, le Groupe PSA confirme qu'Opel, avec le soutien de PSA, respecte actuellement toutes les conventions collectives existantes en matière de production. Toute autre information n'est que pure spéculation.Un plan d'investissement est par ailleurs prévu pour chacun des sites en Allemagne, et sera mis en œuvre dès que les conditions de performance seront réunies.Enfin, des accords de performance ont déjà été signés au Royaume-Uni, en Espagne, en Pologne, en Autriche et en Hongrie. " Nous restons engagés dans la recherche d'un accord qui puisse être trouvé dans le cadre du processus de cogestion avec les partenaires sociaux allemands dans l'intérêt des salariés d'Opel ", a conclu PSA.