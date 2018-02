Peugeot : PSA se renforce en Asie du Sud-Est avec son partenaire Naza

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

PSA et Naza Corporation Holdings ont annoncé aujourd’hui la signature d’un accord de cession d’actifs et d’un accord de co-entreprise officialisant l’exploitation commune de l’usine Naza Automotive Manufacturing (NAM) de Gurun (Malaisie), premier centre de production en Asie du Sud-Est pour le groupe PSA.PSA détiendra une part majoritaire des opérations de Naza Automotive Manufacturing (NAM). Naza sera chargé de la gestion de la distribution exclusive des véhicules des marques Peugeot, Citroën et DS Automobiles en Malaisie et explorera avec PSA les possibilités de distribution sur d'autres marchés de l'ASEAN afin de tirer parti d'un potentiel de 680 millions de clients, dont le taux d'équipement automobile est croissant.L'entrée en vigueur de cet accord permettra aux groupes PSA et Naza de produire conjointement les voitures des marques du groupe PSA à destination des marchés malaisiens et de l'ASEAN. D'autres pistes seront explorées au-delà de l'ASEAN, avec des retombées importantes pour l'économie malaisienne.Grâce à cette nouvelle collaboration, PSA et NAZA Corporation Holdings consolident leur partenariat instauré en 2008 afin de développer une activité durable et profitable en Malaisie et dans le reste de la zone de l'ASEAN. L'investissement de PSA dans l'usine Naza Automotive Manufacturing (NAM) permettra d'installer la plateforme modulaire EMP2, consacrée aux segments C et D.