Peugeot SA : forte hausse des ventes trimestrielles

24/04/2018 | 09:25

En raison notamment de l'intégration d'Opel, les ventes de Groupe PSA (Peugeot SA) ont décollé de 42,1% en données publiées au 1er trimestre (T1) 2018, à 18,2 milliards d'euros.



Rappelons que le constructeur automobile français a vendu un record de 1,05 million de véhicules sur la période.



A périmètre et changes constants, ce taux revient - tout en restant élevé - à 21,6%. Dans la division 'historique' Automobile PCD (Peugeot Citroën DS), la croissance est de 13,3% à 10,2 milliards, quand chez Automobile OV (Opel Vauxhall), ce chiffre est de 4,8 milliards.



'En 2018, le groupe prévoit un marché automobile stable en Europe, en hausse de 4% en Amérique latine, 10% en Russie et 2% en Chine', déclare le groupe.



'L'exécution rigoureuse du plan stratégique Push to Pass et du plan de redressement d'Opel Vauxhall permettra de faire de cette excellente performance une base solide pour le futur', ajoute le directeur financier, Jean-Baptiste de Chatillon.





