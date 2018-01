Peugeot : a reçu deux prix pour la 308 et la 5008

24/01/2018 | 14:05

Peugeot a reçu deux prix aux trophées des ' Voitures Business de l'Année ' à l'initiative du magazine ' Kilomètres Entreprise '.



La marque a reçu le prix de la ' Berline Business 2018 ' pour la nouvelle Peugeot 308 et celui du ' SUV Business 2018 ' pour la nouvelle Peugeot 5008.



Dans la catégorie ' Berline Business ' de l'année 2018, la nouvelle Peugeot 308 obtient le trophée devant 6 prétendantes en totalisant 56 points. La Peugeot 308 occupe la première place des ventes BtoB des berlines compactes depuis son lancement.



La nouvelle Peugeot 5008 remporte le premier prix dans la catégorie ' SUV Business ' de l'année 2018, devant 10 candidates avec un total de 49 points. Après six mois seulement de commercialisation, la nouvelle Peugeot 5008 figure dans le top dix des véhicules les plus vendus aux entreprises.



Les prix ont été attribués par un jury de journalistes de la rédaction de ' Kilomètres Entreprise '.



