Peugeot : accueille la nouvelle 508 sur les Champs-Elysées

26/03/2018 | 14:25

Le Peugeot Avenue Paris accueille en exclusivité la nouvelle Peugeot 508 jusqu'à fin mai 2018.



Depuis le 8 mars, le Peugeot Avenue Paris est actuellement le seul lieu en France qui permet de découvrir de près la nouvelle berline.



Deux nouvelles Peugeot 508 sont présentées en rouge ultimate et dark blue, dans la vitrine côté Champs-Elysées.



Peugeot Instinct Concept prend place également au coeur du showroom pour faire rayonner l'esprit technologique de la marque.



' L'expérience digitale 'Augmented Technology' mise en place dans l'alcôve Balzac permet de plonger les visiteurs dans un tunnel immersif et technologique ' indique le groupe.



Les visiteurs peuvent recevoir la vidéo de leur expérience par mail et la partager ensuite sur les réseaux sociaux.



