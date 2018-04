Peugeot : création d'une Business Unit de l'offre électrifiée

05/04/2018 | 16:19

Le Groupe PSA annonce la création d'une Business Unit dédiée aux véhicules électrifiés à compter du 1er avril. La création de la Business Unit ' Low Emission Vehicles ' répond à l'objectif du Groupe de développer une offre électrifiée sur 100% de sa gamme d'ici 2025, avec une mise en oeuvre dès 2019.



' L'ambition du Groupe PSA est de proposer une expérience client différenciée, créatrice de valeur et de liens avec le Groupe, ses 5 marques automobiles, Peugeot, Citroën, DS et Opel / Vauxhall et sa marque de mobilité Free2move ' indique le groupe.



Linda Jackson, Directrice de la marque Citroën, à qui sera rattachée cette BU a déclaré : ' La transition énergétique est une opportunité dont notre entreprise s'est saisie avec le déploiement d'une offensive technologique sans précédent grâce à des plateformes multi énergies'.



