Peugeot : forte hausse des ventes en décembre

02/01/2018 | 14:29

Le CCFA a rapporté avoir dénombré 193.375 immatriculations de Voitures Particulières Neuves le mois dernier en France, ce qui témoigne d'un recul de 0,5%.



Les 2 grands constructeurs français PSA et Renault ont connu des fortunes diverses en décembre, avec respectivement un bond de 15,6% pour le premier à 50.773 unités (26,6% de part de marché) et une diminution de 4% pour le second à 50.823 exemplaires.



La marque au losange a pâti d'une baisse de 7,7% de ses ventes, tandis que Dacia a vu les siennes s'envoler de 12,2%.



Sur l'ensemble de l'année écoulée, les immatriculations des constructeurs français ont augmenté l'an dernier de 6,7% (+4,7% en global) à 1.151.190, dont 616.585 exemplaires du groupe PSA (+10,3%) et 534.450 du groupe Renault +(3,1%) (2.110.721 nouvelles immatriculations au total, tous constructeurs confondus, +6,7% comparativement à 2016).



En Bourse, l'action Peugeot cède 1,5%, alors que le titre Renault s'allège de près de 1,7% vers 14h20.





