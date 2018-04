Peugeot : présente son 1er véhicule connecté avec Huawei

23/04/2018 | 16:13

Le Groupe PSA annonce avoir déployé sa plateforme CVMP (Connected Vehicle Modular Platform) pour ses véhicules connectés. CVMP s'appuie sur la plateforme IoT de Huawei, OceanConnect.



DS 7 Crossback qui é été lancé en avril en Chine est le premier véhicule à bénéficier de la CVMP.



Les clients peuvent accéder à de nouveaux services tels que la navigation connectée, la reconnaissance vocale en ' langage naturel ' et à un portail de services connectés depuis l'écran de bord du véhicule.



La plateforme IoT de Huawei sera utilisé pour tous les véhicules connectés du Groupe PSA dans l'ensemble des régions où ces véhicules seront commercialisés.



Jean Leflour, SVP Connected Vehicle & Services Architecture Strategy, Groupe PSA déclare: ' En déployant sa nouvelle plateforme qui permet de connecter le véhicule au monde de l'internet des objets, le Groupe PSA enrichit son offre de services et facilite la mobilité pour tous ses clients. '



