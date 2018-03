Peugeot : une société de leasing avec DongFeng Motor

26/03/2018 | 12:14

Le groupe PSA et DongFeng Motor Group annoncent la création d'une coentreprise de leasing sur le marché automobile chinois.



Cette coentreprise va notamment proposer des solutions de locations longue durée, avec ou sans option d'achat, à leurs clients chinois.



' Ce nouvel accord renforce le partenariat stratégique entre DFG et le Groupe PSA dans les domaines de l'automobile, du financement et des services de mobilité ' indique le groupe.



La coentreprise sera dotée d'un capital social de 300 millions de Renminbi. DPCA en sera l'actionnaire principal et détiendra 50% des parts. DFG et BPF (au travers de PSA Finance Nederland B.V.) détiendront respectivement 25% des parts.



Rémy Bayle, Directeur General de BPF a déclaré : ' Les activités de leasing financier en Chine vont devenir un levier essentiel au service de la performance commerciale de nos Marques. Elles représenteront une gamme complémentaire aux solutions actuelles de financement et répondront à un nouvel usage de l'automobile. Cette nouvelle activité sera un soutien important du plan de croissance de DPCA. '



