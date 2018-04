Peugeot : veut 'garantir un avenir pérenne à Opel'

23/04/2018 | 09:41

Suite à un échange entre un échange avec Carlos Tavares, président du directoire du Groupe PSA, et Michael Lohscheller, PDG d'Opel, avec les Ministres allemands de l'Économie et du Travail, Peugeot confirme 'le désir partagé de garantir un avenir pérenne à Opel'.



À la lumière de spéculations actuelles, il confirme qu'Opel respecte actuellement toutes les conventions collectives existantes en matière de production, et qu'un plan d'investissement sera mis en oeuvre dès que les conditions de performance seront réunies.



'Nous restons engagés dans la recherche d'un accord qui puisse être trouvé dans le cadre du processus de cogestion avec les partenaires sociaux allemands dans l'intérêt des salariés d'Opel', ajoute PSA après des accords de performance déjà signés dans d'autres pays.



