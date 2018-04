Peugeot : Invest Securities reste vendeur

25/04/2018 | 11:23

Invest Securities a renouvelé ce mercredi son opinion 'vente' et son objectif de cours de 17,2 euros sur Peugeot, qui a fait état hier d'un chiffre d'affaires du premier trimestre 'parfaitement en ligne avc les attentes'.



Le broker a également laissé ses estimations 2018, 2019 et 2020 en l'état, disant rester 'en attente de précisions sur Opel et concernant la situation en Chine'.



A ces égards, il explique, à la suite d'une conférence téléphonique, que le groupe a suggéré qu'il faudra attendre la publication des données du premier semestre pour avoir plus d'informations.





