PFIZER : poursuit sa collaboration avec Allogene et le français Cellectis

La biotech américaine Allogene entend reprendre la collaboration stratégique initialement formée en juin 2014 entre Pfizer et le français Cellectis pour développer des immunothérapies CAR-T sur étagère. Plus tôt aujourd'hui, Pfizer et Allogene ont annoncé la signature d'un accord d'apport partiel d'actifs relatifs au portefeuille de thérapies CAR-T allogéniques de Pfizer, qui comprend 16 actifs précliniques ainsi que UCART19, une thérapie allogénique CAR-T actuellement en étude clinique de phase 1 pour le traitement de la leucémie lymphoblastique aiguë (LLA).Sous réserve de la réalisation de l'opération, Allogene reprendra la collaboration stratégique et l'accord de licence avec Cellectis, ainsi que les droits exclusifs pour développer et commercialiser les programmes UCART allogéniques tels que définis antérieurement avec Pfizer et selon des cibles choisies.Selon les termes de cette collaboration, Cellectis demeurera éligible à des paiements d'étapes cliniques et commerciales pouvant atteindre jusqu'à 2,8 milliards de dollars, soit 185millions de dollars par cible pour 15 cibles, ainsi qu'à des redevances échelonnées à un chiffre élevé sur les ventes nettes de tous les produits commercialisés par Allogene.Cette nouvelle alliance avec Allogene dediée aux CAR-T mènerait à une forte accélération de la collaboration originelle, a souligné Cellectis dans un communiqué.Essais cliniques (Phases I, II, III)Phase I : test de la molécule à petite échelle sur les humains pour évaluer sa sécurité, sa tolérance, ses propriétés métaboliques et pharmacologiques.Phase II : évaluation de la tolérance et de l'efficacité sur plusieurs centaines de patients pour identifier les effets secondaires.Phase III : évaluation du rapport bénéfice / risque global auprès de plusieurs milliers de patients.