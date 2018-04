Pharmagest : croissance et rentabilité au RV en 2017

03/04/2018 | 10:10

Le titre Pharmagest avance de 2,2% à 55 euros ce mardi matin, entouré dans le sillage de la publication de comptes annuels en amélioration.



Le leader français de l'informatique officinale a ainsi enregistré une hausse de 12,5% de son bénéfice net part du groupe comparativement à 2016 à 23,13 millions d'euros.



Son bénéfice opérationnel a, lui, crû de 10% sur un an à 34,52 millions d'euros.



En termes d'activité, le chiffre d'affaires est de son côté ressorti à 146,81 millions d'euros, soit une augmentation de 14,4%.



Enfin, sur le plan de la structure financière, la trésorerie nette affichait une progression comparable de 14,1% à 72,68 millions d'euros à fin décembre, tandis que les capitaux propres sont passés en un an de 103,65 à 115,83 millions d'euros.



A l'image de la récente croissance externe en Italie, Pharmagest poursuivra en 2018 ses démarches auprès d'autres partenaires européens pour asseoir et déployer son écosystème global dédié 'Patient Centré' au travers de sa plateforme santé. Parallèlement, les équipes opérationnelles et techniques travailleront au développement de services périphériques pour l'amélioration des performances de la plateforme dans la gestion et le partage des données avec tous les professionnels de santé.



La poursuite de cette stratégie de développement européen est et sera génératrice de revenus et permet au Groupe Pharmagest d'appréhender l'année 2018 avec confiance.





