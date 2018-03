« En 2017, nous avons poursuivi notre stratégie de développement volontairement orientée vers la croissance de notre chiffre d'affaires. Cette politique qui nous a permis de gagner de nouvelles parts de marché sur un secteur de la parapharmacie en ligne en plein essor, a nécessité d'importants efforts d'investissements techniques, commerciaux et marketing avec un impact mécanique sur la rentabilité.

Ces investissements, dont l'essentiel a été réalisé sur ce second semestre avec notamment la refonte entière de notre plateforme e-commerce, doivent nous permettre d'aborder 2018 dans les meilleures conditions et conforter notre ambition de figurer parmi les leaders du marché. » déclare Michael Willems, Pdg de Pharmasimple.

La Louvière (Belgique), le 30 mars 2018, 18h - Pharmasimple, parapharmacie en ligne majeure en France et au Benelux, présente ses comptes annuels 2017.

Audités - en M€ 2017 2016 Variation Chiffre d'affaires 19,04 11,30 + 68% Marge brute d'exploitation 2,46 1,71 + 44% EBITDA (0,74) (0,63) NA Résultat d'exploitation (0,95) (0,68) NA Résultat net (1,24) (0,87) NA

Chiffre d'affaires 2017 : + 68%

Pharmasimple a réalisé en 2017 un chiffre d'affaires de 19,04 M€, en progression de 68% par rapport à 2016. La société a confirmé sa dynamique de croissance après avoir généré une hausse de son activité de 51% en 2015 puis de 66% en 2016.

Un exercice de mutation pour soutenir durablement l'hyper-croissance

En 2017, la rentabilité de Pharmasimple a été impactée par des décisions stratégiques d'investissement destinées à sécuriser et pérenniser le fort développement de la société pour les années à venir.

Pharmasimple a ainsi :

renforcé ses équipes (achat, web marketing et logistique),

refondu entièrement sa plate-forme e-commerce afin d'assurer sa transition du référencement payant vers le référencement naturel et améliorer ainsi ses marges à terme,

emménagé dans un nouvel entrepôt logistique plus vaste et performant pour absorber la hausse future de son trafic dans les prochaines années,

lancé une première campagne publicitaire sur la première chaîne de télévision belge qui lui a permis d'augmenter sensiblement les ventes sur cette zone de marché et d'installer sa marque,

développé un nouvel ERP.

Sur l'exercice, la marge brute ressort en progression de 43,8% par rapport à 2016.

L'ensemble des charges opérationnelles s'élève à 3,20 M€ contre 2,34 M€ au en 2016, soit une hausse de 37%.

L'EBITDA est de (0,74)M€ contre (0,63)M€ en 2016.

Suite à une augmentation des dotations aux amortissements, le résultat d'exploitation s'établit à (0,95)M€ contre (0,68)M€ en 2016.

Après la prise en compte de frais non-récurrents liés à l'augmentation de capital et au transfert sur Euronext Growth ainsi que de frais financiers, le résultat net ressort à (1,24) M€ contre (0,87)M€.

Bilan largement renforcé

Au 31 décembre 2017, les fonds propres progressent fortement à 4,38 M€ contre 0,63 M€ en 2016 suite à l'augmentation de capital de 5,00 M€ réalisée en septembre dernier.

L'endettement net est négatif et ressort à 1,13 M€ avec une trésorerie disponible de 3,83 M€ qui quadruple par rapport au 31 décembre 2016.

Perspectives 2018

Fort des investissements réalisés en 2017, Pharmasimple peut se concentrer sereinement sur les enjeux suivants :

Forte croissance du trafic naturel

Lancement de son application mobile

Augmentation de ses marques propres dans la contribution au chiffre d'affaires

Acquisition de sociétés complémentaires.

L'objectif tant en croissance organique que par build-up est d'atteindre le plus rapidement possible le seuil des 50M€ de chiffre d'affaires tout en améliorant les marges.

A propos de Pharmasimple : Cofondée en 2010 et installée à proximité de Bruxelles, Pharmasimple est l'une des parapharmacies on line majeure en France. Proposant l'offre la plus large avec 120 000 références, la société développe une gestion Big Data centrée sur la récurrence des ventes à forte rentabilité. Fort de sa croissance, de sa taille critique, et de l'expertise pharmaceutique de ses dirigeants fondateurs, Pharmasimple ambitionne de devenir l'un des leaders de son secteur en France et en Europe.

Pharmasimple a réalisé un chiffre d'affaires en 2017 de 19,1 M€.

Les titres de PHARMASIMPLE sont inscrits sur le Marché d'EURONEXT GROWTH.

Code ISIN: BE0974302342. Mnémonique: ALPHS

